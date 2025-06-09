اندلاع حريق داخل مطعم في بابل

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا اندلع في صالة العوائل داخل مطعم قرب فلكة الساعة في المدحتية".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني هرعت لإخماد الحريق".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.