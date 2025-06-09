وقفة احتجاجية شمال محافظة البصرة

وقال مصدر محلي في حديث لـ ، "العشرات من اهالي قضاء المدينة شمال نظموا وقفة احتجاجية بمحيط فلكة الشهداء وسط القضاء للمطالبة بالغاء الاستقدام بحق مسؤول تنسيقية التظاهرات الشيخ ".

وأضاف المصدر أن "المحتجين توعدوا بالتصعيد ومرافقة الشيخ الى المحكمة يوم الاربعاء المقبل".

وانتشرت وثيقة تتضمن استقدام العوضي بتهمة "تحريض" المواطنين على تظاهرات في البصرة.