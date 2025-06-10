مبادرة لجذب 20 مليون سائح الى العراق

ومؤسسة "زوروا " هي منظمة غير حكومية تأسست قبل أكثر من عام، وتعمل تحت مظلة قطاع السياحة.ووفقًا للمتحدث باسم الحملة هلمت كستائي، فإن "المهمة الأساسية للمؤسسة هي إبراز جمال كردستان الطبيعي والترويج للسياحة الدولية بفضل مناظرها الطبيعية المتنوعة".وأضاف في تصريح لوسائل إعلامية كردية "هدفنا هو تطوير قطاع السياحة وجذب السياح الدوليين إلى "، مشيرا الى "اننا نهدف لجذب أكثر من 20 مليون سائح إلى الإقليم بحلول عام 2035. كما ستوفر هذه المبادرة أكثر من 500 فرصة عمل".وسلط كستائي الضوء على الرؤية الأوسع للمنظمة، والتي تشمل تطوير البنية التحتية السياحية الأساسية، وتوفير الخدمات الرقمية لحجز الفنادق والإقامة وتذاكر السفر من خلال منصة إلكترونية متكاملة مصممة للزوار الدوليين.وأحد المشاريع الرائدة في إطار مبادرة "زيارة كردستان" هو مشروع التلفريك بطول 10 كيلومترات في مدينة سوران، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2027.وسيضم المشروع 10 محطات، ويشمل فنادق ومقاهي ومرافق ترفيهية أخرى.ويأتي إطلاق مبادرة "زيارة كردستان" في وقت تسعى فيه حكومة إقليم كردستان إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على عائدات النفط من خلال الاستثمار في قطاعات بديلة كالسياحة والزراعة والصناعة التحويلية.