السوداني يضع حجر الأساس لمشروع "البيت الاجتماعي للإبداع" لرعاية كبار السن

وبحسب بيان لمكتب ، قدّم تهاني العيد لأطفال لرعاية الأيتام، وحثهم على الاجتهاد في الدراسة من أجل بناء أفضل مستقبل لهم، كما ثمّن جهود العاملين في هكذا مشاريع خيرية، مشدداً على ضرورة توفر الهمّة والخدمة الجيدة في كل الدور الإيوائية، سواء في الحكومية منها أو الأهلية.وأكد رئيس على أن "الحكومة مستمرة بدعم هذه المشاريع الإنسانية، لاسيما أنّ المستفيدين من المسنّين قد مروا بظروف صعبة"، مشيرا الى "دعم مؤسسة البيت العراقي للإبداع، انطلاقاً من مبدأ التكافل وشراكة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، في كل المشاريع الإنسانية والاجتماعية والخيرية".وكان مجلس الوزراء قد وافق على تخصيص قطعة أرض في منطقة شرقي ، لإنشاء مشروع البيت الاجتماعي لرعاية المسنين، وتخصيص مبلغ 500 مليون دينار لدعم المشروع، الذي من المقرر إنجازه نهاية العام الحالي.