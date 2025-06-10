قبيل الامتحانات بايام.. التربية توجه رسالة لطلبة السادس الاعدادي

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الاستعدادات لبدء امتحانات السادس الاعدادي جارية وستنطلق الامتحانات الأسبوع القادم"، لافتاً إلى أن "الوزارة على أتم الجاهزية والاستعدادات تجري مع كل الجهات المعنية".وأضاف أن "الاسئلة الامتحانية من داخل المنهج، وتراعي الفوارق الفردية بين الطلبة"، داعياً "الطلبة للابتعاد عن المرشحات وأي شيء من خارج المناهج".