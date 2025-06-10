المرور تصدر تنويها لجميع المراجعين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، "نود اشعار جميع المراجعين، ان يوم غد الأربعاء المصادف الـ11 من حزيران الحالي، دوام رسمي في ".وأضافت ان "الدوام يشمل جميع مواقع تسجيل المركبات واصدار اجازات السياقة".