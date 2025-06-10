غرق شابين في نهر الخازر بنينوى

وقال المصدر لـ ، إن "شابين من أهالي منطقة باشبيتا تعرضا للغرق، عصر اليوم، في نهر الخازر بسهل ".وأضاف، ان "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، وسط محاولات لانتشال الغريقين".