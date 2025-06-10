عطلة 3 أيام لهذه الفئة

وذكرت في بيان ورد لـ ، أنه "تعلن العراقية عن تعطيل الدوام الرسمي لمدة 3 ايام بدءاً من يوم غد الاربعاء 11 حزيران 2025".واضافت، أنه "يتم استئناف الدوام في يوم السبت 14 حزيران 2025".