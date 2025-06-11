محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غدا

وقال للمحافظ في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "إحياءً للذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة ، وتخليداً لأرواح الشهداء الأبرار، وتعبيراً عن التكاتف الوطني ورفض الإرهاب بكل أشكاله، وجّه محافظ ، ، بتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة ليوم الخميس الموافق 12/6/2025".وبحسب البيان، يُستثنى من ذلك الدوائر الخدمية، التي ستنظم عملها وفق الحاجة الفعلية، وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.ووجّه المحافظ بـ"استنفار الجهد الخدمي في صلاح الدين/تكريت، لتأمين الخدمات اللازمة للزائرين الوافدين إلى موقع جريمة سبايكر، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بإحياء هذه الذكرى الوطنية، التي تمثل محطة وفاء لتضحيات الشهداء، والتزاماً بالموقف الثابت ضد التطرف والعنف".