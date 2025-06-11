تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في صلاح الدين

أظهرت وثيقة صادرة عن ، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في .





أدناه الوثيقة: وبحسب الوثيقة، فإن الإصابة لشخص أربعيني من مدينة ، إذ أثبتت الفحوصات الطبية مرضه بـ"الحمى النزفية".أدناه الوثيقة: