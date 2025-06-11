المنافذ تعلن استكمال ربط سيطرات كردستان مع مقرها

وذكر بيان للهيئة، إنه "تم استكمال ربط سيطرات إقليم وآخرها ربط سيطرة باوه محمود في مع مقر الهيئة".وأضاف، أنه جاء ذلك لـ"متابعة سير الإجراءات وضمان استيفاء العدالة في استيفاء الرسوم وحسب رقم 270 لسنة 2025".