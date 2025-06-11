بضمنها "عضات كلاب ولدغات افاعي".. تسجيل 286 حالة في منطقة واحدة بالعراق

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي شهدت تسجيل 286 حالة عضة كلاب ولدغة افاعي في منطقة رابرين"، مشيرة الى ان "المصابين راجعوا طوارىء مستشفيات حدود ادارة رابرين".وأضافت ان هذه الحالات توزعت بواقع 22 حالة لدغة أفاعى و123 حالة للدغة و121 حالة لعض الكلاب"، مؤكدة "معالجة جميع الحالات".وإدارة رابرين هو تقسيم إداري ضمن إقليم ويضم قضائي وبشدر التابعين إداريا لمحافظة .