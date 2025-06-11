الأنواء الجوية تبشر العراقيين

ونشر المتنبئ الجوي التحديثات التي اطلعت ، عليها ان "مخرجات نماذج الطقس تشير الى تراجع واضح في معدلات الرطوبة السطحية في مدن جنوب البلاد، خصوصاً في مدينة ، نهار يوم الأحد الموافق 15 حزيران نتيجة لتقدّم كتلة هوائية جافة ترافق تحول الرياح إلى الاتجاه الشمالي الغربي".وأضافت ان "الرياح الشمالية الغربية المعتدلة إلى نشطة تسهم أحيانا في تحسين الإحساس بالحرارة وتخفيف وطأة الأجواء المرهقة، خاصة في المناطق الداخلية".وتابعت ان "مستويات الرطوبة مرتفعة نسبيا على المناطق الساحلية نظراً لاستمرار التأثير ، ما قد يُبقي الشعور بالحرارة مرتفعًافي تلك المناطق لغاية مساء الاثنين".