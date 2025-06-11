بالأرقام.. اعداد المعينين خلال 4 سنوات

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، انه "من خلال الصلاحيات المناطة للمجلس ووفق رقم (4) لسنة 2009، تم تعيين (259.610) من حملة الشهادات العليا والاوائل وفق قانون رقم (59) وقانون (67) لسنة 2017 وقانون ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 المعدل".وأكد محي وفقا للبيان ان "المجلس صادق على تعيين (188.987) من المشمولين بقانون ذو المهن الصحية والطبية، ففي عام 2021 صادق على تعيين (64.350) وفي عام 2022 صادق على تعيين (40. 578) وفي عام 2023 صادق على تعيين (49.002) وفي عام 2024 صادق على تعيين (38.439)".واضاف القزويني أن "المجلس قد صادق على تعيين (67.236) من المعينين المشمولين بقانوني رقم (59 و67) من حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل حين بلغ عدد المتعينين من الوجبة الاولى (23932) في حين بلغ عدد المشمولين من الوجبة الثانية (43.304)"، لافتا الى ان "المجلس وضع في اولوياته الاساسية لعام 2025 اكمال متطلبات تعيين الوجبة الثالثة من حملة الشهادات العليا والاوائل البالغة (8.579) ومفاتحة كافة الجهات الرسمية لغرض انجازها باسرع وقت".