السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء رسمي

ونقلت رويترز عن مسؤول أمني عراقي ومصدر أمريكي قولهما ان " بالعراق تستعد للإخلاء".واضاف ان "ذلك جاء بسبب تصاعد المخاطر الأمنية".ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل