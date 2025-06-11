السوداني يصدر 5 استثناءات لهذه الفئة

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد لـ ، ان "رئيس القائد العام للقوات المسلحة وجه الوزارات والتشكيلات الأمنية وكافة مؤسسات الدولة بالنظر في تكريم منسوبيهم المصابين بأمراض (السرطان وغسل الكلى)، وتوفير الدعم النفسي لهم تقديرًا لظروفهم الصحية، وبما يمكنهم من مقاومة المرض ويعزز حالتهم المعنوية إيجابًا على وضعهم الصحي".واضافت ان "ذلك جاء تماشيًا مع نهج سيادته الإنساني والأبوي"، لافتة الى ان " أمر بأن تشمل الرعاية والاهتمام الجوانب الآتية:١- استثناؤهم من بصمة الحضور والانصراف اليومي.٢- تسهيل منحهم الإجازات المطلوبة.٣- منحهم إعانات مالية بحسب صلاحية الوزير المختص.٤- توصية للحج والعمرة باستثناء المصابين من شرط قرعة .٥- توصية بتحديد التخفيض المناسب من تذاكر الطيران للمرضى.