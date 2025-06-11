أمانة بغداد توضح أسباب إزالة الأشجار في منطقة “الأربع شوارع”

وذكرت الأمانة في بيان ورد لـ ، أن "حملة إزالة الأشجار في منطقة الأربع شوارع في تأتي في إطار حملة تطوير شاملة تشهدها المنطقة، وتهدف إلى تحسين الواقع البيئي والجمالي فيها".وأكدت، أن "الأشجار التي أُزيلت كانت تعاني من إصابة متقدمة بحشرة الأرضة، ما استوجب استبدالها، وخشية سقوطها واصابة سالكي الطريق بأي اذى".وأشار الى انه "سيتم تعويض هذه الأشجار بزراعة اخرى معمّرة ضمن خطة التطوير الحالية، بما يضمن تعزيز الغطاء النباتي وتحسين البيئة العامة".