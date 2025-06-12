عوائل ضحايا سبايكر تتجمهر بموقع المجزرة وتحيي 11 عاما من الفجيعة (صور)

ورصدت عدسة ، تجمهر الكثير من العوائل رجالا ونساء وهم يحملون صور أبنائهم الضحايا عند مواقع المجزرة التي ارتكبها مسلحو تنظيم الإرهابي بحق 1700 عنصر من طلاب ومنتسبي في 12 حزيران 2014.لكن بعض التقديرات تشير الى ارقام اكبر من المعلن، وقد تتجاوز الألفي شهيد، خصوصا وان هناك حوالي 500 مفقود حتى الان ولم تتم استعادة سوى قرابة الف رفاة بعد مرور 11 عاما على المجزرة.