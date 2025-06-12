مقترح حكومي لاستبدال نظام الخصخصة بالطاقة الشمسية في بغداد

وقال رئيس في المجلس، ، إن "المجلس تلقى شكاوى عدة من المواطنين في عدد من مناطق العاصمة، تفيد بتعثر تطبيق نظام الخصخصة بشكل ملحوظ خلال موسم الصيف الحالي، إثر تكرار انقطاع الكهرباء وعدم وجود مولدات تسد الحاجة"، مضيفا أن المجلس أوعز على ضوء ذلك بتشكيل لجنة مختصة من أجل إعداد دراسة لحل إشكالية تعثر الخصخصة وإيجاد البدائل الممكنة.وأوضح ، أن "اللجنة المشكلة قررت رفع مولدات نظام الخصخصة واستبدالها بمنظومات طاقة شمسية اقتصادية ونظيفة، كما تم رفع كتاب إلى لاستحصال الموافقة بهذا الشأن"، منوها بأن المجلس سيشرع بعد البت بهذا الموضوع بالتنسيق مع الوحدات الإدارية كافة، بهدف الشروع بإجراءات نصب منظومات الطاقة الشمسية بالتنسيق مع الجهات المختصة.ولفت المشهداني، إلى أن المجلس سبق أن استحصل موافقة رئاسة الوزراء على تطبيق الخصخصة في قضاءي والمأمون اللذين يضمان ما يتراوح بين 2400 إلى 2800 مولدة، ألا أن الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لم تستكمل حتى الآن، وبالتالي فإن تعثر تطبيقها ببعض المناطق دعا المجلس إلى التريث في هذه الإجراءات ليتم تنصيب منظومات الطاقة الشمسية في هذه الأقضية أيضا.ويعد نظام الخصخصة في مبادرة تهدف إلى إنهاء عمل المولدات الأهلية، حيث يتم توفير الكهرباء من قبل شركات خاصة، لتحسين جودة وفعالية توفير التيار الكهربائي بأسعار موحدة، مع التركيز على إلغاء الفساد والمحسوبيات.