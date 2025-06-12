التعليمات الخاصة بزيارة الإمام علي (ع) بمناسبة ذكرى عيد الغدير

وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ ، انه "على المؤمنين نشر الرايات على بيوتهم ومحالهم وأماكن عملهم وفي الشوارع العامة، مع التواجد نهار يوم الاحد الموافق 18 ذي في مرقد (عليه السلام) في ".وتابعت: "تكون الشعارات والهتافات خاصة بالمناسبة حصراً، مع التعاون التام مع القوات الأمنية واللجان التنظيمية والخدمية والإعلامية وغيرها والالتزام بتوجيهاتهم".وأكملت: "الحفاظ على السكينة والوقار اثناء الزيارة والتصرف بما يتناسب مع قدسية المدينة والمناسبة، فضلاً عن الاهتمام بنظافة الأماكن والطرق".ودعت اللجنة، أصحاب المواكب الى "عدم التقصير في تقديم الخدمات اللازمة لزائري الامام علي (ع)".