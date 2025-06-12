​إعفاء من غرامات التأخير للسوريين المقيمين بإقليم كردستان

وقالت الوزارة في بيان، "بناءً على التوجيهات الخاصة الصادرة من رئيس حكومة أقليم وحرصاً على مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية التي يواجهها للأشقاء السوريون المقيمون في ، تقرر ، منح مهلة (60 يوم عمل اعتباراً من تأريخ صدور هذا الكتاب) لجميع المواطنين السوريين الذين إنتهت صلاحية إقامتهم، أو دخلوا الى إقليم كردستان و لم يبدأو بإجراءات التقديم للحصول على الإقامة، بغرض مراجعة مديريات الإقامة ضمن محافظات الإقليم للحصول أو تجديد الإقامة وفق النموذج (20) لمدة سنة واحدة، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير".

وأضاف البيان "يسمح للمواطنين السوريين المشمولين بالمادة (أولاً) أعلاه، والراغبين بالعودة إلى بلدهم، بمغادرة إقليم كردستان مع إعفائهم من الغرامات التأخيرية (سواء الغرامات التأخيرية عن عدم التجديد أو عدم الحصول على الإقامة) وعليه يتطلب منهم مراجعة مديريات الإقامة للحصول على ختم الخروج لمرة واحدة للعودة إلى عبر بشكل رسمي".

ولفت البيان الى أن "المواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم ولا يستطيعون دفع نفقات السفر الجوي بسبب ظروفهم المالية، يمكنهم مراجعة مديريات الإقامة للحصول على ختم الخروج والإستفادة من الإعفاء من الغرامات، تسجيل أسمائهم في قوائم الرحلات البرية عبر منفذ فيشخابور الحدودي، حيث تتحمل حكومة إقليم كوردستان تكاليف عودتهم".