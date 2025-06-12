اعتقال شخصين يتاجران بالآثار في الديوانية

أعلنت ، الخميس، عن اعتقال شخصين يتاجران بالآثار.

وقالت الشرطة في بيان، "تمكنت مفارز في ومن خلال متابعتها اليومية للأشخاص المطلوبين وبناءََ على معلومات دقيقة توفرت من قبل المصادر الخاصة تفيد بوجود أشخاص يقومون بالمتاجرة بالقطع الاثرية وبعد أخذ الموافقات القضائية لغرض التحري، تمكنت القوة المكلفة بتنفيذ الواجب من إلقاء القبض على شخصين بالجرم المشهود".

وأضاف البيان أن الاعتقال تم "بعد نصب كمين محكم لهم ، وقد ضبط بحوزتهم قطعة حجرية تعود لعصور قديمة".