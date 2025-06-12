في بغداد.. اتلاف 50 طناً من اللحوم المستوردة

وقالت صحة في بيان، "استنادا إلى توجيهات مدير عام كامل حمد ، نفذت شعبة الرقابة الصحية المركزية في دائرة صحة الكرخ، برئاسة مدير الشعبة رافد سوادي، حملة رقابية نوعية أسفرت عن إتلاف (2215) "لشة" خروف مستورد من دولة ، أي ما يقارب (50) طنًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري".

وأضاف البيان أن الحملة "استنادًا إلى نتائج الفحوص المختبرية الصادرة من ، وبالتعاون مع "، مشيرا الى أنه "جرى إتلاف الكميات المضبوطة وفق السياقات القانونية المتبعة، في منطقة الطمر الصحي، وبحضور الجهات المعنية، لضمان التخلص الآمن منها ومنع إعادة تداولها بأي شكل من الأشكال".