العراق أول دولة إسلامية تفوج للعمرة لموسم جديد

تصدر ، كأول دولة اسلامية تفوج للعمرة للموسم الجديد.

وأصبح أول دولة اسلامية تفوج للعمرة للموسم الجديد لعام 1447.

الى ذلك استقبلت معتمري العراق بالورود.

وكانت بعثة فازت، قبل أيام، بجائزة "لبيتم" الكبرى كأعلى بعثة حج إسلامية تقييما بالمعايير والمواصفات المطروحة لعام 1446 هجرية.