​مصرع وإصابة ثلاثة شباب بحادث على طريق بيجي كركوك

​أفاد مصدر محلي، ​بمصرع وإصابة ثلاثة شباب بحادث سير على ومحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بحادث سير على ".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.