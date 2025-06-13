طيران الإمارات تعلن إلغاء رحلاتها من وإلى العراق والأردن ولبنان وإيران

وقالت الشركة في بيان تابعته ، ان "جميع رحلاتنا من وإلى والأردن ولبنان وإيران، تم الغاؤها الى اشعار اخر".وأضافت ان "ذلك جاء بسبب التوتر الذي حصل بين وايران".