السيد الحكيم يدين العدوان الإسرائيلي على المدن الإيرانية

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز، انه "ندين العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مناطق سكنية مأهولة في العاصمة الإيرانية وعدد من المدن الإيرانية، والذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للبُنى التحتية، في خرقٍ فاضح لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية".وتابع، ان "هذا العمل العدواني يُعد تصعيدًا خطيرًا ومقصودًا، يهدف إلى جرّ المنطقة نحو مزيد من التوتر والعنف"، لافتا الى انه "نُعرب عن تضامننا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، نحذّر من التمادي في مثل هذه السياسات العدوانية، التي لا تخدم سوى أجندات التدمير والهيمنة".وأضاف، انه "نطالب ، وفي مقدمته والأمم المتحدة، بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوضع حدّ لهذا العدوان السافر، ومحاسبة المسؤولين عنه، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تُهدد الأمن والسلم الدوليين".