النقل: إيقاف حركة الطيران في جميع المطارات العراقية الى إشعار آخر

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة تلقته ، انه "بسبب التوترات الإقليمية يستمر ايقاف الملاحة الجوية العراقية الى اشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة في الأجواء العراقية".وأضاف البيان، ان " العراقية أخلت الاجواء العراقية فجر اليوم من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي كما أغلقت الأجواء العراقية الى اشعار اخر، من اجل المحافظة على سلامة المسافرين الكرام الوافدين الى مطارات وكذلك الطائرات التي تعبر اجواءنا".ونوه البيان أن " للخطوط الجوية العراقية مستمرة ايضا بإيقاف جميع رحلاتها بشكلٍ مؤقت، لأسباب إحترازية، الى اشعار اخر، حفاظا على سلامة المسافرين".