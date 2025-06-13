تحديث جديد بشأن إيقاف حركة الطيران في العراق

نيوز-محليات



افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان تعليمات اغلاق الأجواء العراقية وحركة الطيران تستمر لغاية الثالثة من ظهر اليوم ثم يتم إعادة تقييم الوضع مجددًا.





وفي وقت سابق من اليوم أعلنت استمرار تعليق جميع رحلاتها الجوية الى اشعار اخر لضمان أقصى درجات السلامة للطيران المدني والمسافرين في ظل التوترات الأمنية الإقليمية الراهنة وإغلاق الأجواء العراقية.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "توجيهات صدرت باستمرار اغلاق الاجواء العراقية لغاية الساعة الثالثة ظهراً وبعدها يتم تقييم الوضع".وفي وقت سابق من اليوم أعلنت استمرار تعليق جميع رحلاتها الجوية الى اشعار اخر لضمان أقصى درجات السلامة للطيران المدني والمسافرين في ظل التوترات الأمنية الإقليمية الراهنة وإغلاق الأجواء العراقية.