السيد السيستاني يُدين العدوان الإسرائيلي: جريمة نكراء استهدفت العلماء والمدنيين

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الجريمة التي ارتكبها النظام الاسرائيلي المحتل صباح الجمعة، باستشهاد مجموعة من العلماء والقادة العسكريين والمدنيين الإيرانيين، بينهم نساء وأطفال، ومهاجمة عدد من المؤسسات والمراكز العلمية في البلاد، برهنت مجددًا على خطورة هذا النظام وعدوانيته".وتابع، انه "ندعو للشهداء الأبرار بالرحمة والرفعة، ونتقدم بالتعازي لأسرهم الكريمة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والمصابات، فإننا ندين بشدة هذا العمل الإجرامي.وأضاف، انه " نتوقع من الضغط على هذا النظام المعتدي وداعميه لمنع استمرار مثل هذه الاعتداءات".