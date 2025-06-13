خياران أمام طلبة كردستان العراق الدارسين في إيران

وذكر بيان للوزارة، أنها قررت "تخيير طلبة الإقليم الدارسين في الجامعات الإيرانية، بين العودة أو استمرارهم في الدراسة هناك، حتى الأول من تموز/ يوليو 2025، وذلك بسبب تطورات الوضع الأمني في المنطقة".وأضافت: "القرار يأتي حفاظاً على حياة وسلامة طلبة إقليم كوردستان الذين يواصلون دراستهم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضافت الوزارة أن "التعليم ستعيد تقييم الموقف بعد انتهاء المدة المحددة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "هذه الفترة ستُحتسب كإجازة رسمية ضمن مدة الدراسة ولا تُعد انقطاعاً".