بعد ضرب مواقع نووية إيرانية.. الهيئة الوطنية العراقية: لم نرصد أي تسرب إشعاعي

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة في بيان ورد لـ أن هيئته "تتابع عن كثب تطورات الغارات الجوية التي استهدفت تلك المواقع النووية في "، مشيرًا إلى أن "البيانات المتوفرة حتى هذه اللحظة لم تسجل أي تسرب إشعاعي بسبب تلك العمليات".وأضاف أن "منظومات الرصد الإشعاعي التابعة للهياة والمنتشرة في عموم تؤدي مهامها بكفاءة عالية، ولم يتم تسجيل أي ارتفاع غير طبيعي في التراكيز الإشعاعية حتى الآن".وأشار إلى أن الهيئة "تعمل بتنسيق عال على أعلى المستويات مع المؤسسات والوزارات ذات العلاقة في العراق، بالإضافة إلى استمرار التواصل مع الجهات الدولية بما فيها (IAEA)"، مؤكداً أنها "ستصدر بيانات لاحقة في حال طرأت أي تطورات تستدعي التنبيه أو اتخاذ تدابير مختلفة".ودعا المواطنين إلى "اعتماد المعلومات من مصادر رسمية موثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الدقيقة"، مشيراً إلى "موقف العراق الثابت برفض استهداف المنشآت النووية، لما في ذلك من تهديد لأمن وسلامة الشعوب والمنطقة بأسرها".