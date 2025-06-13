استمرار تعليق الاجواء العراقية لغاية العاشرة من صباح يوم غد

وذكر المصدر لـ ، أنه "تم توجيه شركات الملاحة الجوية استمرار تعليق الاجواء العراقية لغاية الساعة العاشرة من صباح يوم غد".واضاف، أنه "غداً سيتم تقييم الوضع في حال بقاء التعليق او رفعه".