التربية والتعليم في الاقليم تعلنان تأجيل الامتحانات الدراسية إلى الأسبوع المقبل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "اعتباراً من يوم غد السبت الموافق 14-06-2025 سيتم تأجيل جميع الامتحانات في والأهلية بما فيها المدارس الدولية الأهلية والامتحانات الوزارية للمرحلة الإعدادية".وأضافت أن "التأجيل يشمل جميع الأقسام وكذلك امتحانات الدور الثاني في المدارس الحكومية والأهلية إلى الأسبوع المقبل".