حريق في مزرعة يتسبب بوفاة امرأة بالانبار

وقال المصدر لـ ، ان "امرأة لقيت مصرعها نتيجة اندلاع حريق في إحدى المزارع بمنطقة بمحافظة ".واشار الى ان "فرق الدفاع المدني سيطت على الحريق"ولم يذكر المصدر اسباب انلاع الحريق ولا حجم الخسائر المادية.