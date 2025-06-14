التربية تحدد موعد بدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "يوم الإثنين المقبل هو بدء موعد العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية في عموم ".وأضاف "يستثنى من ذلك المشمولين بالمراقبة الامتحانات النهائية".