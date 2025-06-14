السوداني يصدر توجيهات تخص المراكز الامتحانية للسادس الاعدادي

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس اجرى، صباح اليوم السبت، زيارة الى أحد المراكز الامتحانية في جانب من ، تابع خلالها سير أداء امتحانات طلبة السادس الإعدادي بفرعيه والدراسة المهنية، يرافقه السيد وزير التربية".وأشاد "بجهود المؤسسة التربوية، وثقته باللجان المعنية والمختصين، واهمية ان تكون الامتحانات بمستوى الطموح، لاسيما بعد تجاوز الثغرات التي شهدتها السنوات السابقة"، مشددا "على محاسبة اي محاولة لتسريب الأسئلة كونها تشكل طعناً في نزاهة العملية التربوية".وأوعز "بتوفير التيار الكهربائي لجميع المراكز الامتحانية في بغداد والمحافظات، بما فيها المناطق النائية، واستنفار فرق الصيانة لتوفير الكهرباء، وكذلك العمل على توفير كل الخدمات والاجواء المثالية للطلبة من اجل اتمام الامتحانات".كما وجه "المسؤولين المعنيين بوزارة التربية بمتابعة المراكز الامتحانية خلال فترة الامتحانات، وتوفير الاحتياجات الإدارية والمالية للمراقبين والفاحصين وبدون تأخير، وكذلك وجه المشرفين التربويين بدعم السلوكيات الايجابية في كل مراحل العملية التربوية وحتى في الامتحانات".