السوداني يصدر توجيهات تخص المراكز الامتحانية للسادس الاعدادي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
استهداف محيط مصفاة مدينة تبريز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-529724-638854823170235714.jpeg
السوداني يصدر توجيهات تخص المراكز الامتحانية للسادس الاعدادي
محليات
2025-06-14 | 03:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,260 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اصدر
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، اليوم السبت، توجيهات تخص المراكز الامتحانية للسادس الاعدادي.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
اجرى، صباح اليوم السبت، زيارة الى أحد المراكز الامتحانية في جانب
الكرخ
من
بغداد
، تابع خلالها سير أداء امتحانات طلبة السادس الإعدادي بفرعيه والدراسة المهنية، يرافقه السيد وزير التربية".
وأشاد
السوداني
"بجهود المؤسسة التربوية، وثقته باللجان المعنية والمختصين، واهمية ان تكون الامتحانات بمستوى الطموح، لاسيما بعد تجاوز الثغرات التي شهدتها السنوات السابقة"، مشددا "على محاسبة اي محاولة لتسريب الأسئلة كونها تشكل طعناً في نزاهة العملية التربوية".
وأوعز "بتوفير التيار الكهربائي لجميع المراكز الامتحانية في بغداد والمحافظات، بما فيها المناطق النائية، واستنفار فرق الصيانة لتوفير الكهرباء، وكذلك العمل على توفير كل الخدمات والاجواء المثالية للطلبة من اجل اتمام الامتحانات".
كما وجه "المسؤولين المعنيين بوزارة التربية بمتابعة المراكز الامتحانية خلال فترة الامتحانات، وتوفير الاحتياجات الإدارية والمالية للمراقبين والفاحصين وبدون تأخير، وكذلك وجه المشرفين التربويين بدعم السلوكيات الايجابية في كل مراحل العملية التربوية وحتى في الامتحانات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السوداني يصدر من الانبار توجيهات تخص حقل عكاز وشح المياه
08:57 | 2025-06-09
السوداني يصدر توجيهات تخص دوائر وزارة العدل
07:13 | 2025-05-25
ترامب يصدر توجيهات تخص التفاوض مع إيران
17:15 | 2025-06-12
السوداني يصدر توجيهاً جديداً بشأن مشروع طريق التنمية
12:23 | 2025-06-11
توجيهات
السوداني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"العرعور" يدخل مرقد السيدة زينب (ع) ويقول: ليس لدينا يقين انك مدفونة هنا (فيديو)
ترندات
29.87%
06:26 | 2025-06-12
"العرعور" يدخل مرقد السيدة زينب (ع) ويقول: ليس لدينا يقين انك مدفونة هنا (فيديو)
06:26 | 2025-06-12
قصف إسرائيلي يستهدف إيران وسماع أصوات قوية في "نطنز"
ترندات
27.7%
20:20 | 2025-06-12
قصف إسرائيلي يستهدف إيران وسماع أصوات قوية في "نطنز"
20:20 | 2025-06-12
غلق الأجواء العراقية وإيقاف حركة الطيران بجميع المطارات
محليات
22.5%
20:55 | 2025-06-12
غلق الأجواء العراقية وإيقاف حركة الطيران بجميع المطارات
20:55 | 2025-06-12
العراق يقرر الإبقاء على إغلاق اجوائه حتى هذا الموعد
محليات
19.94%
08:38 | 2025-06-13
العراق يقرر الإبقاء على إغلاق اجوائه حتى هذا الموعد
08:38 | 2025-06-13
المزيد
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
عشرين
ايران والكيان.. الحرب تقع والمواجهة تتسع - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-13
عشرين
ايران والكيان.. الحرب تقع والمواجهة تتسع - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-13
العراق في دقيقة
13-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-13
العراق في دقيقة
13-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
علناً
التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على العراق - الحلقة ٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-12
علناً
التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على العراق - الحلقة ٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-12
Celebrity
الممثل علي الأسدي - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-12
Celebrity
الممثل علي الأسدي - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-12
Live Talk
بين الشائعة والحقيقة… تصحيح مفاهيم عن الأورام - الحلقة ٥٠ | 2025
10:30 | 2025-06-12
Live Talk
بين الشائعة والحقيقة… تصحيح مفاهيم عن الأورام - الحلقة ٥٠ | 2025
10:30 | 2025-06-12
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-12
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-12
الأكثر مشاهدة
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
عشرين
ايران والكيان.. الحرب تقع والمواجهة تتسع - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-13
عشرين
ايران والكيان.. الحرب تقع والمواجهة تتسع - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-13
العراق في دقيقة
13-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-13
العراق في دقيقة
13-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
علناً
التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على العراق - الحلقة ٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-12
علناً
التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على العراق - الحلقة ٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-12
Celebrity
الممثل علي الأسدي - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-12
Celebrity
الممثل علي الأسدي - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-12
Live Talk
بين الشائعة والحقيقة… تصحيح مفاهيم عن الأورام - الحلقة ٥٠ | 2025
10:30 | 2025-06-12
Live Talk
بين الشائعة والحقيقة… تصحيح مفاهيم عن الأورام - الحلقة ٥٠ | 2025
10:30 | 2025-06-12
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-12
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-12
اخترنا لك
العراق يستأنف التبادل التجاري عبر منفذ القائم الحدودي
04:30 | 2025-06-14
العراق يباشر بإعادة المسافرين في ثلاث دول الى البلاد
04:08 | 2025-06-14
تمديد اغلاق الأجواء العراقية
04:00 | 2025-06-14
حرارة مرتفعة جدا وثلاث محافظات تسجل نصف درجة الغليان غدا
02:47 | 2025-06-14
التربية تحدد موعد بدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية
02:07 | 2025-06-14
بمشاركة أكثر من مليون طالب وطالبة.. انطلاق امتحانات السادس الاعدادي
01:31 | 2025-06-14
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.