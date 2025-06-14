تمديد اغلاق الأجواء العراقية

وقالت السلطة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت (الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت UTC)، استنادا إلى نشرة الطيران رقم A0378/25".وأضافت ان "هذا القرار جاء في إطار الحفاظ على سلامة وأمن في الأجواء العراقية، وعلى ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، وضمن عملية تقييم المخاطر التي تُجرى بشكل مستمر، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة في مجال سلامة الطيران المدني وسوف نوافيكم بأي مستجدات أخرى".