العراق يستأنف التبادل التجاري عبر منفذ القائم الحدودي

وذكرت الهيئة المنافذ الحدودية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم فتح منفذ القائم الحدودي بعد حصول الموافقات الأصولية من المراجع العليا، مشيرة إلى أنه "تم استئناف حركة المسافرين من اجل تخفيف العبء على المواطنين العراقيين في مغادرتهم وعودتهم للبلد، وكذلك تشغيل الايادي العاملة وسواق الشاحنات والباصات".وأضافت أن "إعادة افتتاح المنفذ لاستقبال المسافرين واستئناف التبادل التجاري بين وسوريا تعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بما يلبي احتياجات البلدين، ويسهم في تحقيق استقرار وتنمية اقتصادية يتم من خلالها تعظيم الإيرادات الحكومية وتلبية متطلبات السوق وحاجات المواطنين الكرام".