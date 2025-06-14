سفارة العراق في أنقرة تخصص أرقاما خاصة للتنسيق بشأن إعادة العراقيين العالقين

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، إنه "استنادًا إلى توجيهات دولة رئيس ، ، تعلن لدى عن تخصيص أرقام خاصة للتنسيق بشأن إعادة المواطنين العراقيين العالقين، الذين تعذّرت عودتهم إلى أرض الوطن بسبب إغلاق الأجواء العراقية نتيجةً للأحداث الإقليمية الأخيرة".وأضافت "تودّ السفارة إعلام المواطنين الكرام بأن العودة ستتم برًّا، وتدعو المواطنين العالقين إلى التواصل عبر الأرقام المخصّصة أدناه لتسهيل إجراءات إعادتهم بأقرب وقت ممكن".رقم السفارة : ‭0 (535) 434 80 27‬رقم : ‭+90 (507) 773 00 01