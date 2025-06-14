شاهد.. تزاحم على الحدود العراقية التركية

واظهر الفيديو لقطات من التزاحم بعد قرار الذي صدر اليوم والذي تضمن توجيه بإعادة المسافرين العراقيين في دول والكويت وتركيا.واصدر في بيان ورد لـ ، انه "بتوجيه من رئيس ، باشرت وزارة النقل بالعمل الفوري حالياً، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في كل من؛ الأردن، والكويت، وتركيا، على إعادة المسافرين العراقيين الى أرض الوطن، من الذين تعرقلت عودتهم بسبب غلق الأجواء العراقية جرّاء الأحداث الإقليمية الأخيرة".وأضاف "كما باشرت ، بتوجيه من وبالتنسيق مع وزارة النقل، بإعادة تفويج من تبقى من الحجاج العراقيين في الديار ، وتأمين عودتهم الى أرض الوطن".