هيأة الإعلام ونقابة الصحفيين تؤجلان اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب والاحتفال بالعيد الوطني

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انها "بالتنسيق مع لجامعة قطاع الإعلام والاتصال، تقرر تأجيل الاجتماعات المقررة لمجلس وزراء الإعلام العرب والمكتب التنفيذي واللجنة الدائمة للإعلام العربي التي كان من المزمع انعقادها في العاصمة للمدة من 16 ولغاية 18 حزيران 2025 ، وذلك نتيجة للظروف الإقليمية الطارئة التي تسببت بإغلاق المجال الجوي وتعذر وصول عدد من الوفود المشاركة في الاجتماعات أنفاً".وأضاف البيان أنه "على الرغم من استكمال التحضيرات والاستعدادات اللازمة لتنظيم وإدارة هذه الاجتماعات من قبل الهيئة لإنجاح هذا الحدث العربي المهم وفقاً لأعلى المعايير وأرصنها، إلا أن قرار التأجيل يأتي انطلاقاً من حرص والتزامه بإنجاح هذا الحدث عبر تحقيق مشاركة عربية شاملة وفاعلة".وأشار الى أنه "سيتم تحديد الموعد الجديد بالتنسيق مع الجهات المعنية في خلال الأيام المقبلة".كما قررت العراقيين "تأجيل الاحتفال بالعيد الوطني للصحافة العراقية بسبب الظروف الراهنة".