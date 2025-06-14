الدفاع المدني يغلق معامل ومخازن مخالفة لتعليمات السلامة في الأعظمية (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "تنفيذاً لقانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013، وعلى إثر حادث الحريق الذي اندلع ليلة أمس في ثلاثة مخازن، شرعت ، بمتابعة مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي ، بغلق عدد من المخازن والمعامل المخالفة لتعليمات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني، بإشراف مدير دفاع مدني اللواء ، وحضور ممثلي قائم مقام ".وأضافت المديرية، أن "هذا الإجراء يهدف إلى ردع المخالفات المتعلقة بإجراءات السلامة والضغط على أصحاب المشاريع المخالفة للالتزام بالتعليمات، بما يحقق المصلحة العامة ويمنع اندلاع حوادث الحريق من خلال تفادي مسبباتها".