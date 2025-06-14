محافظ أربيل يخاطب السكان: لا تخزنوا المواد الغذائية.. لسنا طرفاً بالصراع

وقال خوشناو، في مؤتمر تابعته ، إن " ليس طرفاً في الصراع بين وإيران، ولا توجد أي أزمة حالياً فيما يتعلق بالمواد الغذائية والسلع الأساسية، فالحدود مفتوحة والتبادل التجاري قائم، بل وتوجد كميات كبيرة من المواد الغذائية في المخازن والأسواق تكفي لفترة طويلة"، مشيراً إلى "رصد محاولات من بعض الجهات لرفع الأسعار في أسواق ، لكن الفرق الرقابية قامت بجولات ميدانية وفرضت الرقابة لمنع التلاعب، واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار".وأكد، أن "ارتفاع سعر صرف الدولار قد يكون له تأثير على السوق، لكن طالما أن الحدود مفتوحة والمواد الغذائية تصل إلى ، فلا داعي للقلق".