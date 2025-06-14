السوداني يفتتح مصنعاً لإنتاج الغازات الطبية والصناعية في بغداد

وقال للسوداني في بيان ورد لـ إن الأخير "افتتح اليوم مصنع العالمية لإنتاج الغازات الطبية والصناعية، أحد مشاريع القطاع الخاص في ، وتجول في أقسام المصنع الذي يُعد الأول من نوعه في ، من حيث تكامل خطوط الإنتاج وكفاءة الطاقة التشغيلية".وأضاف أن "المصنع شيد المصنع على مساحة 10 دوانم بكلفة 32 مليون دولار، ويضم أطول برج صناعي في العراق بارتفاع 69 م، وتبلغ الطاقة الخزنية اليومية له (1.250) طناً من مختلف المنتجات، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للغازات الطبية والصناعية (727,200) الف طن سنوياً".وتابع أنه "سيتم إنتاج النتروجين، والأرجون والاوكسجين الطبي والصناعي، وثاني أوكسيد الكربون الطبي الصناعي والغذائي، وسيلبي المصنع بحدود 80% من احتياجات السوق العراقية للغازات الصناعية والطبية، وفي المرحلة الثانية ستتم التغطية والتصدير".وأشاد بـ"جهود العاملين في هذا المشروع الصناعي المهم"، مؤكداً أنّ "هناك مشاريع كثيرة في المحافظات تحتاج الى الغازات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد، في والبصرة وصلاح الدين، واقليم ".وأكد "دعم الحكومة للقطاع الصناعي عموماً، ولرجال الأعمال من الصناعيين في القطاع الخاص، وكل من يقدم منجزاً مماثلاً لهذا المصنع"، مشدداً على "دعم وتوفير التسهيلات لكل من يقدم صناعة بتقنيات عالية ومواصفات متميزة".وأشار الى "حرص الحكومة على توفير الارض للمشاريع الصناعية الكبيرة، التي من شأنها ان تفتح الباب نحو صناعات عراقية مهمة تدعم الاقتصاد".