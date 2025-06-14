الطيران المدني: تمديد حظر الأجواء العراقية حتى هذه الساعة

وذكرت السلطة في بيان ورد لـ ، أنه "تُعلن العراقي عن تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة حتى الساعة السابعة مساءً بتوقيت (19:00)، الرابعة عصرًا بتوقيت UTC (16:00)".وأشارت الى انه "باستثناء ، الذي يسمح فيه بتسيير الرحلات خلال ساعات فقط".