بعثة الحج: توفير حافلات لنقل الحجاج العراقيين من عرعر الى محافظاتهم

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة، ، في بيان صحفي، ان "البعثة نجحت بإعادة اغلب الحجاج العراقيين القادمين "جوا" الى منفذ الحدودي عبر الطريق البري، بعد ان وفرت حافلات حديثة ومكيفة لنقلهم، فيما ستستكمل تفويج العدد القليل المتبقي من ، خلال الايام القليلة المقبلة".واشار الى ان "البعثة ادارت عملية تحويل حجاج الجو الى البر بتنظيم عالٍ وسجلت نجاحا كبيرا بهذا الملف الطارئ، حيث وفرت ايضا حافلات عراقية حديثة ومكيفة في منفذ عرعر الحدودي، لنقل الحجاج الى محافظاتهم، فيما جهزت خدمات لوجستية ووجبات غذائية في المدينة المنورة ومنفذ عرعر ومدينة الحجاج والمعتمرين في ".وأعرب الكناني عن" استعداد للحج والعمرة من منطلقها الإنساني، لتفويج حجاج الدول الإسلامية، طريقها البري عبر ، من خلال تجهيز أفضل الحافلات العراقية وتأمين حركة نقلهم وتوفير الخدمات اللازمة لضيوف من الدول الأخرى، نظرا للظرف الراهن المؤسف الذي تشهده المنطقة".