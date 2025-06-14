الرقابة النووية العراقية: اتخاذ أعلى درجات اليقظة للتعامل مع التطورات المحتملة

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، انه "عقد، اليوم السبت، اجتماع طارئ لغرفة الطوارئ الإشعاعية والنووية برئاسة رئيس الهياة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية فاضل حاوي مزبان، بحضور معاون رئيس الهياة ، وممثلي عن الجهات المعنية، وباقي اعضاء الطوارئ، في أعقاب اليوم الثاني من الضربة العسكرية التي استهدفت منشآت نووية في ".واضاف البيان انه "تم خلال الاجتماع تقييم المستوى الأمني والفني لتداعيات هذه الأحداث، ومراجعة مؤشرات السلامة الإشعاعية من خلال تقارير منظومات الرصد الاشعاعي المنتشرة في عموم المحافظات، ولا سيما تلك الواقعة ضمن المناطق الحدودية".وأكد المجتمعون "استمرار الجهود الرقابية واتخاذ اعلى درجات اليقظة للتعامل مع التطورات المحتملة والاستجابة الفورية لأي طارئ محتمل، بما يضمن حماية وسلامة المواطنين، والحفاظ على أمن المنشآت الحيوية، مع التشديد على اعتماد البيانات والمعلومات الرسمية ومواصلة التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن".