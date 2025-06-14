العثور على جثة متفسخة لامرأة في معمل قيد الانشاء بالنجف

وقال المصدر لـ ، إنه "عثر على جثة متفسخة لامرأة مجهولة الهوية في معمل قيد الانشاء في ببحر ".وأشار الى ان "الشرطة فتحت تحقيقاً في الجريمة للتعرف على هوية الجثة".