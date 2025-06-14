العتبة العلوية المقدسة تستعد لتوزيع "الكيكة العملاقة" بطول 1446 متراً (صور)

وقال مراسل ، إن التحضيرات جارية في العتبة العلوية لتوزيع الكيكة العملاقة، التي تبلغ 1446 مترًا ضمن خدمات الضيافة المُقدَّمة للزائرين احتفاءً بعيد .وأضاف، أن الرقم يشير إلى السنوات الهجرية.